Reprodução: Redes Sociais Bruno Krupp

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu três inquéritos contra o modelo Bruno Krupp , de 25 anos, pelo estupro de três mulheres . As investigações foram relatadas com o pedido de arquivamento e sem indiciamento de Krupp , já que os supostos crimes seriam antigos, prejudicando o encontro de vestígios, de acordo com a delegada Alriam Miranda Fernandes, titular da Delegacia de Atendimento a Mulher (DEAM) de Niterói.

Ele, no entanto, continua preso preventivamente pelo atropelamento e morte do estudante João Gabriel Cardim Guimarães, em julho de 2022, na orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio .

"Os inquéritos foram relatados sem indiciamento por ausência de materialidade, ou seja, dos vestígios deixados pelos crimes. Nestes casos, o principal vestígio seria o laudo médico-legal, fornecido pelo IML. Quando o crime é noticiado muito tempo depois, os vestígios tendem a desaparecer, impossibilitando, via de regra, o indiciamento em sede policial", afirmou a delegada.

Após uma acusação de estupro por uma jovem de 21 anos contra Bruno Krupp, em julho, outras 40 mulheres também relataram terem sido vítimas de violência sexual pelo rapaz .

No início de agosto, uma modelo de 28 anos foi à delegacia e narrou ter sido vítima do mesmo crime , em setembro de 2016.

"Passei todos estes anos me sentindo culpada e envergonhada por tudo que aconteceu. Hoje, diante do atropelamento que matou um jovem inocente, me senti na obrigação de expor o crime do qual fui vítima justamente para encorajar outras mulheres a denunciarem, frear esses comportamentos por parte dele e evitar que outras pessoas também passem por situações semelhantes", afirmou a modelo, de acordo com o jornal O Globo .

Segundo ela, eles se conheceram por amigos em comum. "Flertamos e, depois de alguns flertes, eu aceitei ir até a casa dele em Niterói para irmos em uma festa", escreveu a jovem nas redes sociais.

Quando ela chegou na casa da família de Krupp , ela afirmou que ele a deixou com dois amigos para irem ao evento, dizendo que chegaria mais tarde.

Por volta das 3 horas, quando ela já estava na festa por algum tempo, Bruno Krupp teria aparecido. Ela disse que estava com sono e pediu que ele a levasse para casa.

Conforme a mulher, cerca de três horas depois, o rapaz estaria bêbado e a pegou à força.

"Eu falei várias vezes para ele parar e ele literalmente me forçou. Forçou mesmo. Depois de muito relutar, eu simplesmente cedi e foi horrível. Me senti um objeto", relatou no Instagram .

Ela ainda afirmou que, no meio do abuso , ele teria pegado um celular e tentado a filmar sem roupa.

A modelo disse que Krupp se desculpou e ela acabou perdoando e mantendo silêncio sobre o caso.

"Se eu soubesse que já havia denúncia contra ele, eu teria feito (o registro na polícia) com certeza! Me dói pensar isso, mas talvez esse menino (João Gabriel) estivesse vivo ainda se esse bosta tivesse sido exposto por aqui", acrescentou.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.