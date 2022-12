Vatican Media Papa Francisco





O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia , irá se reunir com o papa Francisco na próxima semana no Vaticano e embarca neste sábado (3) para a Itália, informa o governo paulista.

Segundo a assessoria, o encontro com o líder da Igreja Católica está marcado para o dia 7 de dezembro.

"Rodrigo viaja com recursos próprios, sem custos ao Estado", acrescenta.





Durante o período em que estará fora do estado, o governo será liderado interinamente pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Ricardo Anafe, entre os dias 3 e 6 de novembro. Entre os dias 7 e 9, quando Garcia retorna, o cargo ficará nas mãos do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Carlão Pignatari.

