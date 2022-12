Reprodução Lula com o uniforme da seleção

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um palpite sobre o jogo entre Brasil e Camarões que acontece nesta sexta-feira (2) no Catar. A partida antes das oitavas de final da Copa do Mundo ocorre no Estádio Lusail.

Nas redes sociais, Lula apostou em 2 a 0 para o Brasil.

Palpite do jogo de hoje: Brasil 🇧🇷 2 X 0 Camarões 🇨🇲. E o seu? — Lula (@LulaOficial) December 2, 2022

O petista ainda opinou sobre os possíveis adversários do time brasileiro.

"Eu acho que o Brasil vai ganhar. Não tem dificuldades para o Brasil jogar contra Camarões, apesar de os times menores estarem surpreendendo. A Costa Rica ganhar da Alemanha, o Japão ganhar da Alemanha, o Marrocos ganhar da França, a gente não previa isso", disse o petista a jornalistas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).

Sobre os riscos do Brasil, Lula alertou que a Seleção deve ter cuidado com Espanha, Inglaterra e França.

"Eu acho que o Brasil deve tomar cuidado com a Espanha, com a Inglaterra e com a França. Esses, na minha opinião, serão os adversários do Brasil", acrescentou.

No último dia 24, estreia do Brasil na Copa, o petista citou as cores da bandeira e a camisa verde e amarela, tida como símbolo dos eleitores de Jair Bolsonaro (PL) no pleito de 2022.

"Hoje começa a disputa pelo hexa. Vamos usar nossa camisa verde e amarela, vesti-la com muito orgulho e acompanhar a Seleção. Nossa camisa tem as cores da nossa bandeira, que representa 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Vamos torcer juntos pelo Brasil", publicou Lula.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.