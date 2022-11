Ricardo Stuckert Lula tomará posse em 1° de janeiro do ano que vem

A equipe responsável pela segurança do presidente eleito nas eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), trabalham na posse do novo governo, que ocorrerá no dia 1º de janeiro de 2023. Nos planos da equipe , é previsto a ausência de Jair Bolsonaro (PL) na cerimônia de entrega da faixa. Além disso, há uma falta de recursos para os aparatos necessário para a montagem do evento, que contará com apoiadores de Lula , curiosos e autoridades de outros países.





Um dos problemas na parte orçamentária está na falta de verba de para o pagamento da diária para todos os agentes atuantes da Polícia Federal (PF), e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Mesmo com tais obstáculos, a equipe diz que o evento prosseguirá e que os recursos destinados às entidades policiais será brevemente acertada.

"O que temos de mais emergencial para este ano, que são diárias da PRF, diárias para operações da Polícia Federal, e também a retomada dos passaportes, estamos falando aí de algo em torno de R$ 200 milhões neste ano", disse o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), membro do Grupo de Transição de governo.

Ele ainda afirmou que caso a verba adicional não seja viável, os policiais terão que "trabalhar de forma voluntária receber posteriormente as diárias". Vale ressaltar que além da segurança do presidente eleito, outros chefes de Estado participam da cerimônia, sendo de suma importância um reforço na área.

A equipe pensa em convocar policiais federais que estão na fase de conclusão da formação da academia da corporação na capital do país.

Na última quinta-feira (24), uma reunião ocorreu entre a equipe de transição de governo e a Secretaria de Segurança Pública, ao qual o grupo responsável por Lula se mostrou preocupados com as manifestações antidemocráticas de apoiadores do atual presidente, que podem ser um empecilho para a cerimônia de posse.

Segundo informações da coluna da Mônica Bergamo, é esperado um público de 150 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios, ao qual verão Lula desfilar em carro aberto. Bolsonaro não se pronunciou a respeito do que fará no dia, mas segundo a equipe de Lula , não é esperado a participação dele na cerimônia.



