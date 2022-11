Reprodução / Google Maps - 25.11.2022 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti registrou ataque a tiros

Em depoimento à Polícia Civil, o atirador de 16 anos que invadiu duas escolas em Aracruz, no Espírito Santo , disse ter se preparado para os ataques assistindo a vídeos disponíveis no YouTube . Os atentados foram registrados na última sexta-feira (25) e deixaram ao menos quatro mortos.

A informação dada pelo adolescente será apurada pelos investigadores.

O delegado-geral da Polícia Civil do Estado, José Darcy Arruda, afirmou que ele realmente pode ter aprendido a manusear as armas com base nos vídeos da internet, mas também existe a possibilidade de ele ter recebido orientação de alguém de forma presencial.

"O adolescente disse em depoimento que aprendeu pelo YouTube , mas ele pode ter aprendido de forma presencial ou virtual. Iremos apurar como foi", apontou o delegado.

Na ocasião, ele disse que ainda não há uma conclusão sobre a motivação do crime . "Ainda estamos investigando e buscando, porém, a literatura nos diz que o atirador ativo geralmente são pessoas mentalmente perturbadas, se isolam e têm tendências a ligar a grupos extremistas, e quando agem, não têm alvo definido."

Na manhã desta segunda-feira (28), está marcada uma coletiva de imprensa na Secretaria da Segurança Pública, que deve esclarecer mais dúvidas sobre o caso.

Vítimas

Segundo boletim divulgado pelo governo do Espírito Santo na noite desse domingo (27), cinco pessoas ainda estão internadas após serem feridas no ataque .

Duas mulheres, de 45 e 52 anos, seguem na UTI em estado grave no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves. Já no Hospital Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas" (HEUE), está uma mulher de 58 anos com estado de saúde estável. De acordo com o governo, ela "aguarda melhora de feridas em membro inferior para ser submetida à nova cirurgia".

Um menino de 11 anos, que evoluiu para um quadro estável e foi levado para uma unidade semi-intensiva, e uma menina de 14 anos, que está entubada em UTI em estado grave, estão internados no Hospital Estadual N.Sra. da Glória "Infantil de Vitória" (HINSG).

O que diz a polícia

Segundo a polícia, o atirador confessou a autoria e vai responder por ato infracional análogo aos crimes de 10 tentativas de homicídio qualificada por motivo fútil e três homicídios qualificados por motivo fútil .

O que se sabe sobre o assassino?

Ele era aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti. Segundo a Secretaria da Educação, ele era um aluno tranquilo.

A Polícia Civil informou que o jovem utilizava o símbolo da suástica preso na roupa camuflada . O objeto foi apreendido quando os agentes revistaram a casa.

Durante o depoimento, os policiais disseram ainda que ele estava calmo. "Foi uma conversa muito colaborativa com uma riqueza de detalhes e acompanhado dos pais. Parece que ele estava em estado de choque, mas estava muito tranquilo e não pareceu arrependido", disse a Polícia Civil.

O assassino utilizou o carro do pai, um Renault Duster dourado, e cobriu a placa . As armas do crime, segundo a Polícia Militar, foram duas: uma pistola .40 e um revólver 38. Um dos equipamentos pertencia ao pai, que é policial militar.

