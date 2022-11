Reprodução Policiais prenderam atirador de Aracruz em casa, no ES

Na manhã deste sábado (26), a Polícia Civil do Espírito Santo informou que o atirador responsável pelo ataque a tiros a duas escolas em Aracruz (ES) vai responder por ato infracional análogo aos crimes de 10 tentativas de homicídio qualificada por motivo fútil e três homicídios qualificados por motivo fútil. O governo do estado afirmou que o adolescente de 16 anos confessou o crime, registrado na manhã dessa sexta-feira (25) .

Na ocasião, duas professoras e uma menina de 12 anos foram assassinadas. Além disso, após o ataque , três professoras, um menino de 11 anos com perfuração na barriga, e uma menina de 14 anos baleada na cabeça estão internados em estado grave.

O atirador foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica, na Grande Vitória. As armas e as munições usadas no crime foram apreendidas pela polícia e encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da PCES. A Polícia Civil investiga o caso e a motivação do atentado.

Segundo último boletim emitido pela Secretaria estadual de Saúde do Espírito Santo, às 9h, informou que estão internados:

Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves: 03 mulheres, idades 52, 45 e 38 anos, passaram por cirurgias e seguem em UTI em estado grave.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência "São Lucas": 01 mulher, 58 anos, passou por cirurgia e o estado de saúde é estável.

Hospital Estadual N.Sra. da Glória “Infantil de Vitória”: 01 criança sexo masculino, 11 anos, passou por cirurgia e segue em estado grave; 01 criança sexo feminino, 14 anos, passou por cirurgia, segue entubada e em estado grave. Ambas estão em UTI.

Como o tiroteio aconteceu?

Na manhã desta sexta-feira, o adolescente armado com roupas similares ao do Exército arrombou o cadeado do portão da escola pública Primo Bitti e foi direto à sala dos professores, onde efetuou os primeiros disparos. Em seguida, ele se deslocou até a escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), no mesmo bairro, e disparou contra os alunos.

Quais foram os recursos do crime?

O assassino utilizou o carro do pai, um Renault Duster dourado que ele cobriu a placa. A arma do crime, segundo a Polícia Militar foram duas, uma pistola .40 e um revólver 38. Um dos equipamentos pertencia ao pai, que é policial militar .

Ele foi preso. Mas confessou?

O adolescente foi preso por volta das 14h em casa . Os militares relataram que foi uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal. Primeiro, eles identificaram o veículo utilizado para a fuga e depois cercaram a residência do garoto.

Os pais incentivaram o filho a se entregar e ele confessou o crime contando vários detalhes, inclusive que planejava o atentado por dois anos . No entanto, a motivação ainda está sendo investigada.

O que se sabe sobre o assassino?

Ele era aluno da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti. Segundo a Secretaria da Educação, ele era um aluno tranquilo.

A Polícia Civil informou que o jovem utilizava o símbolo da suástica preso na roupa camuflada. O objeto foi apreendido quando os agentes revistaram a casa.

Durante o depoimento, os policiais disseram ainda que ele estava calmo. "Foi uma conversa muito colaborativa com uma riqueza de detalhes e acompanhado dos pais. Parece que ele estava em estado de choque, mas estava muito tranquilo e não pareceu arrependido", disse a Polícia Civil.

