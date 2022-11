Reprodução / TV Globo - 02.11.2022 Bloqueios em rodovias ainda persistem em várias partes do país

Um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) na manhã desta terça-feira (8) aponta que o Brasil amanheceu com 10 interdições em rodovias federais.

A PRF informou também que, além das interdições, há cinco bloqueios : quatro em Mato Grosso e um no Paraná. Segundo a corporação, já foram desfeitas cerca de 1.070 manifestações.

Os números desta terça apontam pequena redução de ocorrências em rodovias. No último balanço divulgado pela PRF, na noite de segunda-feira (7), o país contava com nove interdições e sete bloqueios - seis no MT e um no PR.

Manifestações

Desde a noite de 30 de outubro, quando ocorreu o segundo turno das eleições , apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) impediram o tráfego em diversas rodovias pelo Brasil em protesto contra o resultado das urnas - Bolsonaro foi derrotado nas urnas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na quarta-feira (2), em pronunciamento por vídeo, o presidente Bolsonaro pediu que os manifestantes desobstruíssem as vias.

