O procurador-geral da República, Augusto Aras, requisitou neste sábado (5) ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, reforços para a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a fim de desbloquear estradas no Mato Grosso.



No documento, a PGR afirma ter informações de que há manifestações em algumas partes do estado, fechando acesso a municípios próximos da BR-163.

Além disso, embora alguns bloqueios tenham sido desfeitos pela PRF, há sinais de organização de novos bloqueios. Segundo as informações de Aras, um combio de 200 caminhões está se deslocando para Cuiabá com o intuito de paralisar a capital mato-grossense.

Desde o dia 30, manifestações golpistas travaram estradas em todo o país para se posicionar de forma contrária ao resultado das urnas, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Neste sábado, a PRF informou que apenas cinco rodovias federais estavam interditadas .



