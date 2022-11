Reprodução/Twitter Apoiadores de Bolsonaro fecharam rodovias em várias partes do país

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que hoje (02) por volta de 6h30 da manhã que ainda há ocorrências de 167, esse número está sendo atualizado a todo instante e caiu para 125 por volta das 10h da manhã. Porém, apesar da PRF manisfestar esforços para dispersar os manifestantes, os bloqueios em rodovias federais do país ainda ocorrem em diversas localidades durante a manhã desta quarta-feira.

Os atos são realizados por grupos contrários ao resultado das eleições e algum pedem 'interdição militar' ou seja a volta de um regime totalitário no governo da nação.

De acordo com a PRF, 563 manifestações já foram desfeitas desde o inícios da ocorrências , que começaram a surgir após o TSE confirmar vitória do ex-presidente eleiot Luiz Inávio Lula da Silva (PT).

Na segunda-feira, 31 de outubro, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que PRF e polícias militares estaduais obedeçam a Constituição e atuem com medidas necessárias para desobstruir as vias.

(*Interdição: interrupção parcial do trânsito *Bloqueio: quando o tráfego fica totalmente impedido nas rodovias)

Dados da PRF e desta reportagem estão em atualização*

Veja atualizações pelo país

Amapá: sem ocorrências

Acre: cinco interdições

Alagoas: sem ocorrências

Amazonas: três interdições

Bahia: um bloqueio

Ceará: sem ocorrências

Distrito Federal: sem ocorrências

Espírito Santo: cinco interdições

Goiás: duas interdições

Maranhão: sem ocorrências

Minas Gerais: 10 interdições e dois bloqueios

Mato Grosso: 30 interdições

Mato Grosso do Sul: três interdições

Pará: 17 interdições

Paraíba: sem ocorrências

Pernambuco: três interdições e dois bloqueios

Piauí: sem ocorrências

Paraná: nove interdições e nove bloqueios

Rio de Janeiro: sem ocorrências

Rio Grande do Norte: sem ocorrências

Rondônia: 15 interdições

Roraima: sem ocorrências

Rio Grande do Sul: uma interdição

Santa Catarina: uma interdição

Sergipe: sem ocorrências

São Paulo: três interdições

Tocantins: nove interdições

