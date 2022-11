Crédito: google licenciáveis Caminhões em São Paulo

O Ministério da Justiça informou que 912 multas foram aplicadas em todo o país por obstrução de via públicas por manifestantes que realizam bloqueios em rodovias por todo o país. O valor total de R$ 5,5 milhões .

O ministério afirmou por meio de nota, que os valores das multas dependem do tipo de infração e variam entre R$ 5 mil e R$ 17 mil. A multa mais cara é destinada às pessoas identificados como organizadoras dos bloqueios.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro condutor que utilizar veículo para interromper a circulação em vias públicas comete infração gravíssima.

Atuação de PRF no governo Bolsonaro

O Supremo Tribunal Federal (STF) e pelo Ministério Público Federal pressionou ações efetivas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) , que vem recebendo críticas pela atuação durante o segundo turno das eleições no norteste e também no decorrer dos bloqueios nas rodovias federais por bolsonaristas.

Reprodução Silvinei Vasques responde por processos que estão sob sigilo de 100 anos

O Ministério Público Federal tem apontado suspeitas sobre atuação PRF não apresentar efetividade na desobsção de vias nos estados da federação. O ministro do STF Alexandre de Moraes chegou incluir no texto de sua decisão na noite de segunda-feira, 31, que o diretor-geral da corporação (PRF), inspetor Silvinei Vasques, poderia ser alvo de prisão em flagrante caso não tomasse providências .

