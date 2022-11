Um levantamento divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) atualizado na última hora, aponta que 631 manifestações em estradas federais espalhadas pelo país foram desfeitas e cerca de 1.992 mil autuações de obstrução de vias foram registradas pelo órgão.

Até o momento, 17 estados ainda registram bloqueios em rodovias. Com 37 bloqueios, Santa Catarina, seguida por Mato Grosso, com 30, e Pará, com 17, são os estados com mais interdições.

