Reprodução: Polícia Civil do Rio de Janeiro Este é o segundo caso de abuso sexual envolvendo um pastor na Baixada Fluminense em sete dias

A polícia prendeu um pastor de 57 anos na quarta-feira (19) em Belford Roxo, na Baixada Fluminense , suspeito de cometer estupro de vulnerável, filmar cena pornográfica com adolescente e armazenar vídeo com cena pornográfica com adolescente. A vítima seria sua enteada, de 12 anos.

Segundo investigações da Polícia Civil, o homem é casado com a mãe da criança há 10 anos e os abusos começaram há 6 anos. A vítima não denunciava os abusos por medo de que o casal se separasse e ela perdesse contato com o irmão, filho do pastor.

A mãe descobriu os abusos na segunda-feira (17), ao encontrar imagens e vídeos do crime no celular do marido. Ao confrontá-lo sobre as provas, ele teria confessado os abusos. A confissão do crime ficou gravada também em telefones gravados entre o pastor e fiéis da igreja.

Após ser descoberto, o homem ameaçou se matar com uma faca e fugiu, mas foi monitorado pelo setor de inteligência da polícia e encontrado na casa de um amigo. Em depoimento na delegacia, ele alegou que abusava da menina para se satisfazer sexualmente porque não conseguia manter relações com a companheira todos os dias.

Este é o segundo caso de abuso sexual envolvendo um pastor na Baixada Fluminense em sete dias. Na semana passada, um pastor de 47 anos foi preso em Nova Iguaçu, suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 13 anos por mais de três anos seguidos. De acordo com a polícia, ele é casado com a avó da menina.

