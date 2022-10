Reprodução Edição iG: 06.10.2022 Economistas do Plano Real declaram apoio a Lula - 06.10.2022

Entre as autoridades econômicas do país, está o ex-presidente do Banco Central (BC) Armínio Fraga, que comandou a instituição durante o segundo mandato do governo de Fernando Henrique Cardoso. Fraga declarou sua preferência ao petista no 2º turno das eleições na terça-feira (4).

Outro importante nome no assunto, Pedro Malan, foi ministro da Fazenda durante o governo de FHC e também presidiu o Banco Central no governo de Itamar Franco.

Persio Arida e Edmar Bacha também se posicionaram a favor da candidatura petista. Em nota, os quatro economistas afirmaram que vão votar em Lula.

"Votaremos em Lula no 2º turno; nossa expectativa é de condução responsável da economia".

A trupe econômica composta por Armínio Fraga, Edmar Bacha, Pedro Malan e Persio Arida colaborou na linha de frente da criação e execução do Plano Real no país .

Persio Arida é ex-presidente do BNDES e também do Banco Central . O economista declarou seu voto a Lula na quarta-feira (5), segundo informações divulgadar pelo O GLOBO.

Arida afirmou que o governo do presidente Jair Bolsonaro significa “claramente uma ameaça à democracia brasileira” e que em seu governo houve “imenso retrocesso civilizatório”, disse.

Arida foi coordenador do programa do atual candidato a vice-presidente pelo PT, Geraldo Alckmin. Para ele, um eventual governo Lula estará diante de uma base de apoio mais ao centro e será responsável fiscalmente apresentando uma “expectativa de boas políticas econômicas na direção das reformas”.

Armínio Fraga sempre se posicionou de forma crítica à gestão de Jair Bolsonaro (PL). No dia 11 de agosto, durante evento em defesa da democracia, organizado na Faculdade de Direito da USP, ele discursou com a leitura de duas cartas. O encontro ocorreu na ocasião em que Bolsonaro disferiu contra o processo eleitoral. Ao Estadão, Fraga disse:

“Vou declarar apoio a Lula. Pensei em anular para indicar pouca confiança nos dois finalistas, pensando nas oportunidades desperdiçadas pelo PT no poder. Não vejo uma margem suficiente e, como já disse, os riscos aumentaram”.

