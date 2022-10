Divulgação/PM do Amapá Homens foram presos com R$ 24 mil; PM suspeita de compra de voto

A Polícia Militar do Amapá prendeu dois homens suspeitos de compra de votos no estado na madrugada desde domingo (2). Com os suspeitos, foram apreendidos cerca de R$ 24 mil.

Um dos suspeitos foi preso após ser parado em uma blitz policial. Segundo a PM, mais de R$ 19 mil em espécie foram encontrados com o suspeito em uma bolsa de transporte de alimentos.

Os investigadores ainda encontraram anotações de um candidato a deputado estadual. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória e deve responder por crime eleitoral.

Mais cedo, ainda no sábado (1º) a noite, os policiais prenderam outro homem com R$ 5 mil e santinhos de candidatos a deputado federal e estadual. O suspeito foi identificado como assessor parlamentar de um dos candidatos.

Se condenados, os suspeitos podem ser presos por até quatro anos, além de pagarem uma multa estipulada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP). A Polícia Civil também investiga a participação dos candidatos no crime eleitoral. Se constatado, eles poderão perder o mandato caso sejam eleitos.