Reprodução/Instagram 02.10.2022 O candidato a deputado estadual Francineudo Costa, do União Brasil, tinha R$ 2,3 mil nas mãos

O candidato a deputado estadual Francineudo Costa (União Brasil) foi preso neste domingo (2), no Acre, suspeito de cometer crime de compra de votos. A notícia foi confirmada pelo desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), durante uma coletiva sobre o balanço das primeiras horas de eleições.

O político foi flagrado com uma quantia em dinheiro por volta de R$ 2,3 mil que, possivelmente, seriam usados para compra de voto. Em suas redes sociais, a mulher do candidato, Luziane Costa, afirma que a informação é falsa, mas disse ao g1 que ele estava na frente de casa por volta de 9h30 quando foi abordado pelos policiais e não soube informar o valor que o marido tinha, mas negou que seria usado para compra de votos.

“Nosso advogado disse que não tem nada que incrimine ele. O fato que estão colocando é porque ele estava com uma quantia. Ele passou três anos e meio à frente do Iepetec [Instituto de Educação Profissional e Tecnológica] e não tem nenhuma pauta negativa contra ele. Ele estava fazendo uma campanha muito bonita, muito pé no chão e vieram propostas para se desfazer das alianças, mas ele permaneceu e por isso a gente já esperava as retaliações. Tenho certeza que isso foi uma forma de perseguir ele por estar fazendo uma campanha tão bonita”, disse a mulher.



Na coletiva de imprensa, o TRE informou que foram realizadas 22 prisões em Rio Branco por crime eleitoral, entre elas compra de voto, propaganda irregular, boca de urna e derrame de “santinhos”.