Reprodução/O Globo - 27.05.2022 Policiais seguraram a tampa do porta-malas da viatura com Genivaldo de Jesus Santos dentro

A Polícia Federal de Sergipe indiciou, nesta segunda-feira (26), três policiais militares que participaram da abordagem que causou a morte de Genivaldo Santos , de 38 anos, em maio deste ano.



Os policiais federais investigados pela ação são Kleber Nascimento Freitas, Paulo Rodolpho Lima Nascimento e William de Barros Noia.

Os oficiais foram indiciados pelos crimes de abuso de autoridade de homicídio qualificado por asfixia e sem meios de defesa. A PF informou que concluiu o laudo final da investigação e enviou o relatório ao Ministério Público Federal .

"Dentre as diligências, foram realizadas oitivas de testemunhas, interrogatório dos investigados, coleta de material probatório, perícia de local de crime, perícia de viatura, laudo de química forense, laudo de genética forense, laudos de perícia de informática, exame cadavérico, laudo de toxicologia forense, laudo toxicológico", informou em nota a PF.



O MPF tem, por previsão no Código de Processo Penal, 15 dias para analisar o inquérito e apreserntar a denúncia sobre o caso à Justiça.

Relembre o caso

No dia 25 de maio, Genivaldo foi detido, agredido e fechado no porta-malas da viatura da PRF (Polícia Rodoviária Federal) com uma bomba de gás lacrimogêneo . Ele morreu antes de chegar ao hospital. Ele deixou mulher e um filho e oito anos.

Familiares do homem descreveram que ele atendeu aos pedidos dos policiais. Em dado momento, ele levantou a camisa e falou que levava remédios no bolso, para indicar que tinha problemas mentais.

Os agentes da PF amarraram os pés do homem e, em seguida, Genivaldo foi colocado dentro do porta-malas do veículo da PRF. O sobrinho da vítima, Wallyson de Jesus, relatou que na sequência os policiais jogaram uma "bomba de gás", como definiu o jovem, dentro do carro.

O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima sofreu asfixia mecânica e insuficiência respiratória aguda. O caso aconteceu na BR-101, no município de Umbaúba.

