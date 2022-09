Reprodução: Nasa Sonda que colidirá com o asteroide duplo Dimorphos pode percorrer 6,6 quilômetros por segundo

A Nasa , a agência espacial americana, irá tentar atingir um asteroide para desviar sua órbita pela primeira vez nesta segunda-feira (26). O objetivo é que, um dia, os cientistas possam impedir que uma ameaça maior atinja a Terra, caso seja necessário. O acontecimento inédito será transmitido ao vivo pelos canais da Nasa às 18h30 (horário de Brasília) .

A missão, nomeada Double asteroid redirection test ( Dart ), ou Teste de redirecionamento duplo de asteroides, irá atingir o asteroide duplo Dimorphos , que está atualmente a cerca de 11,2 milhões de quilômetros da Terra. Cientistas concluíram que o astro não representa um perigo real para o planeta, mas, ainda assim, essa hipótese não foi totalmente descartada.

A Nasa vem coletando, desde julho, imagens de Dimorphos por meio de um telescópio e um sensor espacial, acoplado em uma nave de mesmo nome da missão. Com isso, os cientistas puderam simular com mais precisão o impacto da espaçonave no asteroide e realizar eventuais ajustes até o grande dia. Todo o processo da missão desta segunda será realizado remotamente daqui da Terra.

A sonda que atingirá Dimorphos estará a uma velocidade de 22.500 quil

ometros por hora, a fim de acertar o asteroide com força de alto impacto. A nave não-tripulada é equipada com painéis solares que, quando implantados, medem 8,5 metros de comprimento cada. Dentro dela, há também uma câmera, que ajudará a navegação no espaço e a identificação do asteroide, e um satélite cúbico, que tentará capturar imagens do momento de impacto.

De acordo com o cálculo dos cientistas, Dimorphos está agora mais próximo da Terra do que o usual e, por isso, é considerado perfeito para a missão. Se tudo correr conforme o esperado, o asteroide será o primeiro astro a ter a forma de sua órbita alterada devido à intervenção humana.

