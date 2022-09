Reproducao: Facebook Candidatos à presidência

Falta uma semana para as eleições 2022 e os cinco principais candidatos à Presidência da República – Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB) e Soraya (União Brasil) – já planejaram suas propagandas eleitorais nesta reta final.



O ex-presidente Lula, com chance de vencer no primeiro turno, reforçará o pedido do voto útil para liquidar a disputa já no primeiro turno. Para convencer o eleitor, o petista criticará Bolsonaro e apontará que os outros candidatos não possuem chance de chegar ao segundo turno.

“Para que esperar o segundo turno se podemos resolver no primeiro? Todos sabem que, um eventual segundo turno, será entre o PT e o atual presidente. Então temos a chance de acabar logo no dia 2 de outubro e impedir que ocorra uma onda de violência durante o mês de outubro”, diz um coordenador do partido.

Lula ainda pedirá que os eleitores não deixem de votar para que a abstenção não seja alta. Historicamente, a maioria das abstenções é de eleitores de classes mais pobres, grupo que apresenta maior apoio ao ex-presidente. “Vamos lutar para vencer”, comenta.

Bolsonaro

O presidente vai seguir atacando o PT e o Lula para aumentar o sentimento do antipetismo. Seu maior objetivo é conquistar os eleitores do Sul e Sudeste para impedir que a eleição termine no primeiro turno.

“Levar a eleição para o segundo turno é o nosso maior objetivo, porque o jogo zera. Teremos o mesmo tempo de TV e repercussão na mídia. Será um confronto direto e temos argumentos melhores que o PT”, explica um aliado do chefe do executivo federal.

A campanha bolsonarista ainda apontará quais medidas seu governo adotou para os mais pobres e também para proteger as mulheres. “Pobres e mulheres serão fundamentais nesta eleição. Temos que mostrar o que fizemos por eles”, relata o bolsonarista que faz parte da equipe do presidente.

A terceira via

Ciro Gomes seguirá criticando Lula e Bolsonaro, mas dará maior ênfase ao petista. Ele reforçará que sua candidatura segue de pé e falará mal do voto útil. “Não jogamos a toalha. A gente tem certeza que chegaremos ao segundo turno”, fala um coordenador da campanha.

Simone Tebet também fará críticas ao PT e ao presidente Bolsonaro, no entanto, falará da importância de ter uma mulher no governo neste momento. Ela seguirá se apresentando como uma candidata capaz de pacificar o Brasil. Esse será o mesmo caminho que será seguido por Soraya.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.