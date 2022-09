Montagem Pesquisa mostrou o desempenho dos candidatos à Presidência

A pesquisa CNT de Opinião recém divulgada nesta sexta-feira (16) mostra um cenário de estabilidade nas intenção de voto para presidência da República.

No primeiro turno, na avaliação estimulada, vantagem para o ex-presidente Lula está nos mesmos 8 pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro , como verificados no levantamento anterior.

Primeiro turno (Estimulada)

Lula (PT) - 43,4%

Jair Bolsonaro (PL) 34,8%

Ciro Gomes (PDT) 5,6%

Simone Tebet (MDB) 4,3%

Evolução do desempenho dos candidatos

Em julho de 2021 o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apresentava 41% das intenções de votos e agora apresentou em setembro de 2022 uma evolução para 43%. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) teve um aumento de 8% nas intenções de voto entre os eleitores entrevistados. Em julho do ano passado constava com 27% passando para 35% em setembro deste ano. Já o candidato Ciro Gomes se manteve na casa dos 6% entre julho de 2021 e setembro de 2022.

Segundo turno (Comparativo)

Lula (PT) x Bolsonaro (PL)

Lula (PT) - 49,4%

Jair Bolosnaro (PL) - 39,3%

Branco-Nulo - 8,5%

Indecisos - 2,8%

Em caso de um eventual 2º turno entre os principais candidatos com mais chances de vitória, a vantagem está para Lula com 10 pontos à frente, um a menos do que na última pesquisa.

A pesquisa CNT de Opinião realizou 2.002 entrevistas entre os dias 12 a 14 de setembro de 2022. Margem de erro é 2,2 pp e no nível de confiança do levantamento é de 95%. Forma de coleta das informações foi presencial e está registrada ao TSE com registro: BR 06984/2022.

