Nasa/JPL-Caltech/ASU /Handout via Reuters Imagem feita com o robô Perseverance mostra Ingenuity em Marte

Quando pousou na superfície marciana como parte da missão Perseverance da NASA em fevereiro de 2021, um instrumento relativamente pequeno produzido pelos cientistas do MIT, já trouxe bons resultados e abrem ainda mais esperança aos que sonham um dia enviar humanos para Marte. O aparelho está atualmente realizando o trabalho de pequena árvore e produzindo oxigênio no planeta vermelho. Isso mesmo!

O MOXIE (Experimento de Utilização de Recursos In-Situ de Oxigênio de Marte ) produziu com sucesso oxigênio na atmosfera de Marte que é rica em dióxido de carbono. Os experimentos foram feitos em diversas situações atmosféricas, durante dia e noite e com pressões atmosféricas diferentes.

Publicado na revista Science Advances, os experimentos conseguiram atingir objetivos, produzindo seis gramas de oxigênio por hora, o que uma árvore comum produz aqui na Terra.

A pesquisa aponta para que um versão ampliada do MOXIE possa no futuro ser enviada a Marte antes de uma missão humana, para produzir continuamente oxigênio em larga escala simulando o trabalho de centenas de árvores.

“Aprendemos uma tremenda quantidade que informará sistemas futuros em maior escala”, disse à revista Sciencedaily Michael Hecht - investigador principal da missão MOXIE no Observatório Haystack do MIT.



Como funciona o protótipo

- O instrumento pode converter o ar da atmosfera de Marte em oxigênio puro de forma confiável e eficiente

- Ao puxar o ar marciano através de um filtro que limpa os contaminantes marcianos

- O ar é então é pressurizado e enviado através de um instrumento desenvolvido

- O processo divide eletroquimicamente o ar rico em dióxido de carbono em íons de oxigênio e monóxido de carbono

- Os íons de oxigênio são isolados e recombinados para formar oxigênio molecular respirável (O2)

- O MOXIE também faz a medição da quantidade e pureza antes de liberar o O2 de volta ao ar, juntamente com monóxido de carbono (CO) e outros gases atmosféricos

