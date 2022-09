Marcelo Pereira/Secom Parque de Paraisópolis

Em celebração ao aniversário de Paraisópolis, na próxima segunda-feira (12), moradores da comunidade e região receberão uma série de serviços gratuitos ofertados pelo Governo do Estado de São Paulo.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico promoverá com o G10 Favelas e Emprega Comunidade o Mutirão do Emprego e Empreendedorismo, iniciativa que reúne diferentes serviços voltados ao trabalhador, como vagas de emprego, cursos profissionalizantes e linhas de crédito para empreendedores.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) terá um estande onde será possível que o trabalhador se cadastre para o encaminhamento às vagas - são cerca de 250, de acordo com cada perfil. Quem busca qualificação poderá se inscrever no Programa Via Rápida com cursos profissionalizantes de curta duração.

Aos que desejam iniciar o próprio negócio, o programa Bolsa Empreendedor estará disponível para inscrições com bolsa de R$ 1 mil associada à qualificação e formalização. O Banco do Povo irá oferecer linhas de crédito, como a Empreenda Rápido e Empreenda Mulher, que conta também com cursos de capacitação empreendedora do Sebrae. Para os negativados na pandemia, a linha Nome Limpo irá oferecer crédito a juro zero.

“Nossa proposta é reunir em um mesmo local uma série de serviços diferenciados e gratuitos, principalmente voltados ao trabalhador, para que a população possa acessá-los, tirar suas dúvidas e se capacitar para o mercado de trabalho”, comenta Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Além disso, haverá o projeto Guarda Roupa Social, com doação de roupas para mulheres cis e trans fazerem entrevistas de emprego; palestras da UOL, Google; Periferia pra Faria Lima e ações educativas do Museu das Favelas, da Secretaria de Cultura, com a palestra Gestão e Antirracismo.

Já a Secretaria da Justiça e Cidadania estará presente com o Centro de Integração da Cidadania para oferecer orientações jurídicas, 2ª via de certidão de nascimento, casamento, óbito, CPF, agendamento para investigação de paternidade, contas de água, energia e telefone, atestado de antecedentes criminais, pesquisa do número do título de eleitor, certidão de quitação eleitoral, entre outros serviços. Sebrae, Poupatempo e programas da área social e da pessoa com deficiência também estarão na ação.

Os interessados devem levar os documentos de identificação (RG e CPF) para o cadastro e acesso às oportunidades. O mutirão faz parte de uma série de ações ao trabalhador e já ocorreu nos municípios de Mogi das Cruzes, Taubaté, Guaratinguetá, São Vicente e Botucatu.

Sobre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico exerce papel fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.

No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria, como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo (USP).

