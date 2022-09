Reprodução: commons/montagem iG - 10/09/2022 Nicolás Maduro e Gustavo Petro

A fronteira da Colômbia e Venezuela será reaberta no dia 26 de setembro A área fronteiriça de 2.219 quilômetros desde 2019, quando os países romperam relações.

A informação foi divulgada pelo presidente da Colômbia, Gustavo Petro, através das redes sociais. "No dia 26 de setembro abriremos a fronteira entre Colômbia e Venezuela. Como primeiro passo, será retomada a conexão aérea e o transporte de carga entre nossos países. Confirmamos o compromisso do Governo em restabelecer as relações fraternas", publicou o mandatário.

El próximo 26 de septiembre daremos apertura a la frontera entre Colombia y Venezuela. Como primer paso, se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre nuestros países. Confirmamos el compromiso del Gobierno por restablecer las relaciones de hermandad. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 9, 2022

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também comentou sobre a reabertura e anunciou a retomada de voos entre as capitais da Venezuela e da Colômbia, Caracas e Bogotá, respectivamente.

Me alegra mucho anunciar que a partir del #26Sep daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas - Bogotá y Valencia - Bogotá. El intercambio y la cooperación entre nuestros pueblos, reinician con buen pie. pic.twitter.com/5iTqHbCVY5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 9, 2022

Há três anos, o presidente venezuelano rompeu com a Colômbia após Ivan Dúque, presidente colombiano na época, reconhecer o governo do principal rival de Maduro, Juan Guaidó. O atual presidente, Gustavo Petro, havia afirmado que tinha o interesse de resolver os conflitos com a Venezuela antes mesmo de ser eleito.

