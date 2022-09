Reprodução vídeo - 02.09.2022 Momento em que Fernando "Salim" Montiel é levado preso, após o atentado contra Cristina Kirchner

O chanceler Carlos França afirmou nesta sexta-feira que o atentado sofrido pela vice-presidente Cristina Kirchner foi um ato “injustificável” e será apurado com rigor. Ao GLOBO, França afirmou que o governo brasileiro repudia qualquer tipo de intolerância política e lembrou que, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro foi vítima de uma facada, em Juiz de Fora (MG).

"Creio ser um ato injustificável, que merece rigorosa apuração. E, claro, repudiamos intolerância política, de que o presidente da República também foi vitima em 2018", afirmou.

França disse que está em contato permanente com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Reinaldo Salgado, e espera ter mais informações, até "agora muito desencontradas", sobre o episódio nas próximas horas.

A vice-presidente foi atacada por um brasileiro identificado como Fernando Sabag Montiel, de 35 anos, que foi detido. Ele é apontado pela Polícia Federal argentina como o autor da tentativa de um disparo que, segundo o presidente da Argentina, Alberto Fernandez, só não se concretizou por um milagre.

Segundo relatos, Cristina acenava para apoiadores em frente à sua residência, quando houve o atentado, cuja motivação ainda é desconhecida. A arma teria falhado e, com isso, a vice-presidente não foi ferida.

Vários líderes latino-americanos declararam solidariedade a Cristina Kirchner. Atualmente, ela passa por um momento de crise, ao ser acusada por promotores de seu país de associação criminosa e improbidade administrativa.

No Brasil, todos os candidatos à Presidência comentaram o caso em redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, até o momento não se manifestou.

