Reprodução Fernando Andre Sabag Montiel, o homem que tentou atirar em Cristina Kirchner

A Polícia Federal da Argentina vasculhou o domicílio do brasileiro Fernando Andrés Sabag Montiel, preso após tentar matar a vice-presidente argentina, Cristina Kirchner. No apartamento foram encontrados duas caixas de munições, calibre 9mm, que continham 100 balas. A PF argentina também apreendeu um computador e documentos pessoais de Sabag e familiares.

O proprietário que alugava o apartamento para o brasileiro, há apenas oito meses, confirmou que Sabag morava no local com uma namorada argentina.

As munições encontradas irão para a perícia, assim como a arma usada por Sabag. O brasileiro está no momento na Superintendência de Investigações da Polícia Federal, na capital argentina, onde será interrogado. Posteriormente, informaram fontes oficiais, deve ser trasladado para uma prisão federal.

Segundo o jornal La Nación, em 17 de março do ano passado, Montiel foi detido por porte de arma. Na ocasião, ele foi flagrado com uma faca e alegou que a usava para defesa pessoal.

