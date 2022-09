Reprodução: redes sociais - 31/08/2022 Homem ameaça arremessar objeto contra Bolsonaro

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão que cuida da segurança de Jair Bolsonaro (PL), afirmou, nesta quinta-feira (1), que nada foi arremessado contra o presidente enquanto ele participava de uma motociata em Curitiba.

O evento foi realizado na última quarta-feira e, pilotava uma moto na capital do Paraná, um pedestre ameaçou jogar algum objeto contra o chefe Executivo do Brasil.

Em nota, o GSI enfatizou que, apesar da "impressão geral" ter sido a de que um objeto foi arremessado pelo homem, uma análise detalhada do vídeo mostra que nada foi lançado.



"Foi determinada a apuração e o exame detalhado do vídeo mostrou que nada foi lançado na direção das motocicletas. Ficou comprovado que nenhuma ação ameaçadora acontecera. Os agentes de segurança do GSI agiram corretamente e não cabia qualquer medida enérgica", afirmou o órgão em nota.

👀Homem joga objeto contra Bolsonaro durante motociata no Paraná.



pic.twitter.com/gGllrUbF9y — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) August 31, 2022

No momento do incidente, Bolsonaro estava escoltado por seguranças. No entanto, não utilizava capacete enquanto passava de moto pela avenida.



