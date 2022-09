Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados 30.05.2022 O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

O site eduardobolsonaro.com.br, que tem o nome do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), passou hoje (1) a exibir um tweet em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironiza o filho do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e promove seu perfil no Instagram.

A postagem disponível na página é de 2018. A imagem é um print de uma reportagem do jornal O Globo que afirma que o deputado curtiu a foto de Lula sem camisa no Piauí. Veja abaixo:

Nossos fãs não param de crescer. Siga o Lula no Instagram: https://t.co/Qz4rVFWGAL pic.twitter.com/HeBBFuKE6e — Lula 13 (@LulaOficial) July 13, 2018

Ainda que o domínio da página se referira ao deputado, ele não é o dono. O endereço pertence a um advogado de Porto Alegre. O site trazia uma mensagem "em construção" até ontem (31).

Eduardo Bolsonaro é o segundo da família a ter site com seu nome repleto de conteúdos contrários ao presidente da República, que tenta a reeleição, nesta semana.





Nesta semana, a página bolsonaro.com.br, que era o domínio oficial de Jair Bolsonaro, passou a mostrar imagens dele caracterizado como Hitler e o diabo. A página saiu do ar na manhã de hoje (1).

