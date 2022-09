Divulgação/TSE Campanhas aguardam o Datafolha

Campanhas dos candidatos à Presidência da República estão fazendo apostas sobre a nova pesquisa Datafolha, que será divulgada nesta quinta-feira (1°). As equipes dos principais postulantes ao Palácio do Planalto possuem opiniões diferentes sobre os números do instituto.



Aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) acreditam que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilará para baixo, enquanto o atual governante conseguirá crescer acima da margem de erro. A expectativa que o petista fique em torno de 45% e o chefe do executivo federal alcance os 37%.

Na opinião dos bolsonaristas, as medidas na área econômica, o debate da Band e a propaganda eleitoral gratuita na TV e no rádio farão com que Bolsonaro cresça. Eles também acreditam que Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) terão um leve crescimento dentro da margem de erro.

Já a campanha do ex-presidente aposta que Lula e Bolsonaro irão oscilar dentro da margem de erro, mas que o petista seguirá vencendo no primeiro turno. Sobre Tebet e Ciro, a expectativa é que os dois subam muito pouco, não tendo qualquer reação.

A equipe do ex-governante tem a convicção que a propaganda eleitoral, a sabatina no Jornal Nacional e o debate na Band não farão com que o eleitor mude de opinião neste momento. O grupo acredita que as mudanças nos cenários ocorrerão nas últimas duas semanas.

O grupo que trabalha para Ciro Gomes viu uma pequena reação do pedetista em outras pesquisas e torce para que isso ocorra no Datafolha. A campanha imagina que o ex-governador do Ceará crescerá acima da margem de erro, Lula cairá e Bolsonaro se manterá com o mesmo percentual.

Já Tebet tem a esperança de crescer 2%, aproximando-se de Gomes. A sua equipe espera que o atual presidente da República oscile dentro da margem de erro e que o petista veja seu desempenho cair de 47% para 44%.

O relatório do Datafolha está previsto para ser divulgado por volta das 19h10.

