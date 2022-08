Pres Ucrânia / Fotos Públicas Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky

A Rússia "levou a Ucrânia e o resto da Europa à beira de um desastre nuclear", declarou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta quinta-feira (25), em sua habitual mensagem noturna, segundo a imprensa local.

"A Ucrânia está fazendo todo o possível para evitar uma catástrofe na usina de Zaporizhzhia", enfatizou o presidente ucraniano.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden , e Zelensky, fizeram um apelo para que a Rússia devolva o controle total da usina nuclear de Zaporizhzhya em Kiev e que a Agência Internacional de Energia Atômica (Aiea) tenha acesso ao local, informou a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre nesta quinta-feira.

De acordo com o vice-porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Vedant Patel, "a eletricidade que a usina nuclear de Zaporizhzhia produz pertence à Ucrânia e qualquer tentativa de desconectar a usina da rede elétrica ucraniana e redirecioná-la para áreas ocupadas é inaceitável".

