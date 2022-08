Marcelo Camargo/Agência Brasil - 11/08/2022 Frio continua em São Paulo nesta segunda-feira (22)

O frio intenso continua atingindo a cidade de São Paulo nesta segunda-feira (22) após um final de semana de baixas temperaturas por toda a capital paulista . Embora os termômetros ainda registrem um clima gélido, a tendência é que as temperaturas voltem a subir gradualmente nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a capital marcou 13ºC no início do dia de hoje, mas com sensação térmica de apenas 3ºC em algumas regiões. Segundo a previsão, não há chances de chuva nesta segunda, mas a umidade do ar se mantém acima de 50%.

O dia deve ser marcado por sol entre muitas nuvens e temperaturas em elevação gradual. A sensação de frio, no entanto, tende a ser maior no início e no fim do dia. A máxima é de 19ºC.

Próximos dias

De acordo com o CGE, a tendência é que as baixas temperaturas percam força, mas as próximas madrugadas ainda devem ser frias na capital. A umidade do ar também deve entrar em declínio.

Nesta terça-feira (23), o dia deve começar com uma névoa úmida e sensação de frio, mas o sol aparece ainda pela manhã e deve fazer com que as temperaturas subam um pouco. Os termômetros devem oscilar de 11ºC a 21ºC.

Na quarta (24), a previsão é parecida com a do dia anterior, mas os termômetros devem chegar aos 23ºC, com mínima de 12ºC.

O fim de semana na cidade já deve ser mais quente. Segundo o Climatempo, a previsão é de 25ºC, com mínima de 17ºC e não há chances de chuvas no sábado (27) e no domingo (28).

Conforme o instituto, além de São Paulo, ainda na sexta-feira (26), Belo Horizonte (MG) e Florianópolis (SC) também já devem ter a máxima de 27ºC. O Rio de Janeiro (RJ) fica próximo dos 29°C, Vitória (ES) indica máxima de 26°C, Porto Alegre (RS), de 28°C, e Campo Grande (MS), de 31°C.

La Niña

Mesmo com menor intensidade, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostra que o fenômeno La Niña deve continuar agindo até o final de inverno , previsto para o fim de setembro. De acordo com o Inmet, o fenômeno pode enfraquecer gradualmente e chegar à neutralidade na primavera.

O impacto do La Niña é observado, principalmente, com o aumento do volume de chuvas no Norte e Nordeste, e volume abaixo da média no Sul. O fenômeno também faz com que haja uma queda nas temperaturas do Sudeste e Sul, o que também explica as baixas temperaturas sentidas nos últimos dias.

