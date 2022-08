Flickr / TSE Decisão foi proferida pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, decidiu que os dez segundos do tempo de propaganda eleitoral gratuita do PROS serão usados pela campanha do ex-presidente Lula (PT). O partido passa por uma briga interna e está dividido em duas alas: uma que apoia Lula e outra que defende uma candidatura própria. O caso chegou a parar na Justiça.

Pela última decisão válida, o presidente do partido é Eurípedes Gomes de Macedo Júnior, aliado de Lula.

"Dada a conjuntura dinâmica da disputa eleitoral, deve-se prestigiar o panorama atual do PROS, presidido por Eurípedes Gomes de Macedo Junior, que autoriza a propaganda gratuita à Coligação Brasil na Esperança [nome da coligação de Lula], aliança na qual aderiu a agremiação", afirmou Alexandre de Moraes.

Com o parecer, houve um novo pedido, desistindo da candidatura própria, e aderindo à coligação do presidenciável petista.

Anteriormente, o grupo à frente do partido havia feito o pedido de registro de candidatura de Pablo Marçal, possibilidade que ainda está sendo avaliada pelo TSE. Por enquanto, o sistema de divulgação de candidatura tem o nome dele acompanhado da observação "aguarda julgamento".

O presidente do TSE disse que é possível questionar a validade das atas de convenção do PROS favoráveis a uma aliança com Lula, mas isso deve ser feito no "momento processual adequado".

Veja a seguir o tempo de propaganda de cada um dos presidenciáveis (no caso de Lula, já estão inclusos os segundos a que o PROS teria direito):

Lula (PT): 3 minutos e 39 segundos, mais 286 inserções;

Jair Bolsonaro (PL): 2 minutos e 38 segundos, mais 207 inserções;

Simone Tebet (MDB): 2 minutos e 20 segundos, mais 184 inserções;

Soraya Thronicke (União Brasil): 2 minutos e 10 segundos, mais 170 inserções;

Ciro Gomes (PDT): 52 segundos, mais 68 inserções;

Roberto Jefferson (PTB): 25 segundos, mais 33 inserções;

Felipe D'Ávila (Novo): 22 segundos, mais 29 inserções.

