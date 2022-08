Waldemir Barreto/Agência Senado - 30.06.2022 O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, repudiou os recentes ataques à democracia brasileira nesta terça-feira (23). O parlamentar se referiu à operação da Polícia Federal contra empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que, em grupos de mensagens, defenderam golpe caso o ex-presidente Lula saia vitorioso nas urnas.

Pacheco argumenta que "qualquer pessoa, independente de ser empresário, conhecido ou não, que prega retrocesso democrático, atos institucionais, volta da ditadura está redondamente equivocada". Ele acrescenta que esse comportamento é como "traição à Pátria" e deve ser rechaçado pelas Instituições.

Para o presidente do Senado, "arroubos precisam ser repudiados, mas eles, de fato, não fazem gerar um risco concreto à nossa democracia". Pacheco afirma que o resultado das urnas será respeitado e que o processo eleitoral ocorrerá dentro da normalidade.

Rodrigo Pacheco também foi questionado por jornalistas sobre falas de Jair Bolsonaro em entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo, na noite de ontem (22). O presidente da República afirmou que vai respeitar o resultado das eleições na condição que "sejam limpas e transparentes".

"Nós temos plena e absoluta segurança de que esse processo de votação vai dar o resultado correto. As eleições, pelo sistema eletrônico de votação, são eleições seguras, confiáveis, já testadas. Não há motivo de desconfiança em relação a isso. Não há justa causa para qualquer tipo de afirmação em sentido contrário", disse Pacheco.

