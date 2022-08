Reprodução/Instagram Eleições 2022: veja as principais propostas de Rodrigo Garcia para SP

O atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), apresentou à Justiça Eleitoral um plano de governo em que enaltece sua gestão e apresenta novas propostas. O documento conta com 46 páginas e tem ideias para diversas áreas, desde educação e saúde até agricultura e mobilidade. Segundo a última pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (22), Garcia está em segundo lugar, com 20% das intenções de voto.

Plano de governo

O plano de Garcia não faz referência ao ex-governador João Doria (PSDB). Garcia assumiu o cargo depois de Doria renunciar ao estado, em abril, para tentar concorrer à presidência.

No documento entregue à justiça eleitoral, Rodrigo Garcia afirma acreditar em um “Estado forte” para “prover condições para que as pessoas e os negócios possam prosperar”.

Veja, na sequência, alguma das principais propostas do candidato caso seja eleito governador de São Paulo:

Assistência social

Criar agentes de desenvolvimento da família, para acompanhar famílias em situação de vulnerabilidade;

Ampliar o número de beneficiários do Bolsa do Povo;

Inaugurar novas unidades do Bom Prato, fixas e móveis;

Aumentar em 50% o cofinanciamento a municípios para assistência social;

Educação

Implementar ensino em tempo integral para todas as escolas de Ensino Médio;

Oferecer ensino técnico e cursos de especialização para todos os estudantes do Ensino Médio, por meio do programa MédioTec;

Permitir que estudantes da rede pública façam disciplinas nas universidades estaduais e em instituições municipais de Ensino Superior;

Conceder bolsas para estudantes que estejam terminando o Ensino Médio e tenham bons resultados, para que eles façam cursos de licenciatura e se tornem professores;

Implantar uma “sala maker” em todas as escolas da rede estadual, que terá atividades relacionadas a cultura digital, ciências e robótica;

Oferecer programas de Mestrado, Doutorado e de cursos de extensão ou especialização para professores da rede estadual, em parceria com instituições de Ensino Superior;

Financiar a construção de salas de aula em escolas de redes municipais com os piores índices de desenvolvimento humano;

Ampliar o investimento na Ronda Escolar e no policiamento no entorno das escolas;

Saúde

Reduzir a mortalidade materna, com foco na ampliação do pré-natal, na garantia de parto humanizado e na continuidade da assistência da mulher e do recém-nascido;

Implantar três hospitais regionais de média e alta complexidade que já tiveram obras iniciadas;

Modernizar e ampliar hospitais, começando pelos de Assis, Mirandópolis, Presidente Prudente e Promissão;

Implantar telemedicina em especialidades, por meio do programa TeleAME;

Implantar quimioterapia nos AMEs, permitindo que o paciente faça tratamento contra o câncer mais perto de sua casa;

Implantar serviço de hemodiálise em todo o estado;

Realizar cirurgias eletivas aos sábados;

Entregar medicamentos que hoje são retirados em farmácias de alto custo na casa do paciente;

Segurança

Liderar esforços para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando o período de internação para atos infracionais de até três para até oito anos;

Criar o Departamento de Proteção a Mulher, Criança e Grupos Vulneráveis para planejar e coordenar a atuação das delegacias de Defesa da Mulher e destinadas ao atendimento de crianças, adolescentes e grupos vulneráveis;

Aprimorar o cálculo da bonificação por resultado para policiais;

Inaugurar novas unidades prisionais para aumentar o número de vagas no sistema penitenciário;

Habitação

Criar programa para requalificar imóveis públicos subutilizados em moradias;

Digitalizar o licenciamento de projetos habitacionais, para agilizar o processo;

Promover a regularização fundiária de áreas ocupadas;

Reurbanizar áreas de mananciais;

Mobilidade urbana e transporte

Por meio de Parceria Público-Privada, implementar trem que vai ligar o centro de São Paulo à região de Campinas, com tempo de viagem de uma hora;

Implementar novo BRT do ABC, com 18 quilômetros de via expressa e 20 paradas;

Quem é Rodrigo Garcia

Rodrigo Garcia nasceu em 1974, no município de Tanabi, na metropolitana de São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

Formado em direito, Garcia começou na vida pública aos 21 anos, quando assumiu o cargo de sub-secretário de Agricultura de São Paulo durante o governo de Mário Covas. Em 1998, ganhou a eleição para deputado estadual, função que exerceu por três mandados (1999-2003); (2003-2007) e (2007-2011).

Em 2011, elegeu-se para a Câmara dos Deputados e ficou entre 2011 e 2018 no cargo. Apesar de ter vencido duas vezes as eleições para compor a Câmara, Garcia exerceu pouco a função, porque foi secretário em mandatos do então governador Geraldo Alckmin. Atuou como responsável pelas pastas da Habitação, de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Social.

A maior parte da carreira política de Rodrigo Garcia aconteceu no partido Democratas (DEM), agora denominado União Brasil.

Nas eleições de 2018, concorreu como vice-governador na chapa de João Doria. Com a vitória, Garcia se tornou o vice-governador. Após Dória renunciar ao cargo em abril deste ano para tentar concorrer à presidência, Garcia assumiu o cargo de governador de São Paulo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.