RealTime Big Data: Haddad lidera com 34%; Tarcísio e Rodrigo têm 20%

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) está à frente, com 34% das intenções de voto, para o cargo de governador de São Paulo. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), estão empatados com 20%. Os números são da pesquisa TV Record/RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (22).

Na sequência, vêm Vinicius Poit (Novo), com 2%, e Elvis Cezar (PDT), com 1%. Gabriel Colombo (PCB), Altino (PSTU), Edson Dorta (PCO), Carol Vigliar (UP) e Antonio Jorge (DC) têm 0%.

A parcela dos que dizem que votarão em branco ou nulo representa 12% dos entrevistados; 11% disseram não saber ou não responderam à pesquisa.

Confira os números na sequência:

Metodologia

Foram ouvidas 2 mil pessoas por telefone, entre sexta-feira (19) e sábado (20). A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e foi encomendada pela Record TV, foi registrada na Justiça Eleitoral com o número SP-00604/2022 . O nível de confiança da pesquisa é 95%.

Cenários de 2° turno

Em cenários de segundo turno, a pesquisa indicou que o candidato do PT ganharia de Tarcísio e Rodrigo Garcia. Já em uma eventual disputa entre Tarcísio e Garcia, o candidato do PSDB ganharia com uma pequena margem, de apenas 1%. Confira as projeções de momento na sequência:

Cenário 1

Fernando Haddad (PT) – 39%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 30%

Branco/Nulo – 16%

Não sabe ou não respondeu – 15%

Cenário 2

Fernando Haddad (PT) – 37%

Rodrigo Garcia (PSDB) – 32%

Branco/Nulo – 17%

Não sabe ou não respondeu – 16%

Cenário 3

Rodrigo Garcia (PSDB) – 31%

Tarcísio de Freitas (Republicanos) – 30%

Branco/Nulo – 20%

Não sabe ou não respondeu – 19%

