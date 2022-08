Reprodução - 30.06.2022 Ex-deputado Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, é agredido pelo ex-deputado federal Boca Aberta (PROS-PR)

Mais conhecido como Boca Aberta, o ex-deputado federal Emerson Petriv, lançou uma campanha falsa ao Senado Federal, segundo informa O GLOBO.

Nas suas redes sociais, o ex-parlamentar 'divulga um número inventado, associado ao partido Agir, que, no Paraná, apoia a candidata Aline Sleutjes (Pros)'.

O Diretório Estadual do Pros negu ou jornal ter homologado a candidatura do ex-parlamentar.

Boca Aberta também não prestou contas à Justiça Eleitoral. Em junho deste ano, ele viralizou ao agredir Arthur do Val, o Mamãe Falei.

