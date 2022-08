Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Lula detonou Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados partiram para o corpo a corpo na busca por fidelização do eleitorado evangélico.

A tendência teve resultado na outra ponta onde está seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT). É o que mostra última pesquisa do Datafolha onde Lula apresenta um meior percentual de rejeição entre os evangélicos.

Pesquisa Datafolha divulgada nesta última quinta-feira, mais da metade do eleitorado evangélico (52%) disseram... "não votar de jeito nenhum no candidato petista à Presidência".

A rejeitoção de Bolsonaro entre os evangélico é menor, ficando em 35%.

Essa distância de 17 pontos percentuais era de 12 em julho (49% a 37%).

Entre junho e maio deste ano, os candidatos tinha rejeição de (46%) para Lula e Bolsonaro estava com (40%), uma diferença de apenas seis pontos percentuais.

A margem de erro estimada pelo Datafolha para esse segmento da população era de quatro pontos percentuais para mais ou menos nas pesquisas anteriores.

De acordo com reportagem de O GLOBO, o petista tem dificuldade de se comunicar com esse público evangélico mas que o mau momento da candidatura de Lula em meio aos eleitores evangélicos é hoje compensado pelo apoio da parcela da população que se diz católica.

O petista tem o voto de 52% desse grupo, contra 27% que declaram intenção de votar em Bolsonaro.

O Datafolha entrevistou 5.744 eleitores em 281 municípios. A margem de erro estimada para a pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou menos, para um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o número BR-09404/2022.

