Redação Transporte também será adaptado por conta da corrida

A cidade de São Paulo será sede de mais uma etapa do Circuito Banco do Brasil de corridas de rua no próximo domingo (14). Com concentração, largada e chegada na Praça Charles Miller, a prova com percursos de 5 km e 10 km percorrerá vias nos arredores do estádio do Pacaembu.

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), irá monitorar o trânsito nas regiões dos percursos e a SPTrans alterará o itinerário de linhas que passam pelas vias a serem interditadas.

A CET vai monitorar o trânsito nas regiões da Barra Funda e Pacaembu, no domingo (14), das 6h às 10h, para a realização de corrida de pedestres Circuito Banco do Brasil 2022.

Percursos

5 km: Praça Charles Miller, Av. Pacaembu, sentido Estádio-Marginal, Viaduto Pacaembu, retorno na Rua do Bosque, Viaduto Pacaembu, sentido Marginal-Estádio, Avenida Pacaembu e Praça Charles Miller.

10 km - (duas voltas): Praça Charles Miller, Av. Pacaembu, sentido Estádio-Marginal, Rua Margarida, Rua Marta, Largo Padre Péricles, Via Elevada Pres. João Goulart, retorno na altura da Rua Major Sertório, Rua Marta, Rua Margarida, Avenida Pacaembu, sentido Marginal, e Praça Charles Miller.

As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 6h, com a implantação dos desvios de tráfego, com o objetivo de garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.

Alternativas

- Os veículos provenientes da Rua Alm. Pereira Guimarães com destino ao bairro de Higienópolis ou Centro da Cidade, deverão contornar o Estádio do Pacaembu, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Rua Piauí, Rua Bahia e Rua Albuquerque Lins;

- Os veículos provenientes do bairro de Higienópolis com destino ao bairro de Perdizes deverão utilizar a região da Praça Buenos Aires, Avenida Angélica, Avenida Dr. Arnaldo e Rua Cardoso de Almeida;

- Os veículos provenientes da Avenida Pacaembu (sentido Marginal/Estádio) com destino à Avenida Dr. Arnaldo deverão seguir pela Avenida Mário de Andrade, Alameda Olga, Rua Tagipuru, Avenida Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida;

- Os veículos com destino à Rua Marta, deverão seguir pela Avenida Gen. Olímpio da Silveira, Avenida Francisco Matarazzo, Rua Dona Germaine Burchard e Avenida Mário de Andrade.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a alteração e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.

Recomendações

- Respeite a sinalização;

- Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

- Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

- Procure utilizar vias alternativas, evitando passar nas imediações da interdição.

Transporte

Em razão da corrida do Circuito do Banco do Brasil 2022, a SPTrans irá alterar o itinerário de 14 linhas de ônibus neste domingo (14), das 6h às 10h.

Linhas envolvidas:

975A/ 10 Vila Brasilândia – Metrô Ana Rosa*

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, acesso, Al. Olga, R. Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e R. Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Traipu, Rua Dr. Cândido Espinheira, Rua Min. Godoy, Rua Turiassú, Praça Marrey Júnior, Av. Antártica, Viaduto Antártica, Av. Antártica, Praça Luiz Carlos Mesquita, prosseguindo normal.

8215/10 Jd. Paulistano – Pça. do Correio

8528/10 Jd. Guarani – Pça. do Correio

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, prosseguindo normal.

978L/10 Term. Cachoeirinha - Term. Princ. Isabel

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Mario de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, prosseguindo normal.

179X/10 Jd. Fontális – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

148P/10 Pedra Branca – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal.

177H/21 Metrô Santana – Pinheiros

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal.

175P/10 Metrô Santana – Ana Rosa

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Acesso, Al. Olga, R. Tagipuru, Rua Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Traipu, Rua Dr. Cândido Espinheira, Rua Min. Godoy, Rua Turiassu, Praça Marrey Júnior, Av. Antártica, Viaduto Antártica, Av. Antártica, Praça Luiz Carlos Mesquita, Av. Marquês de São Vicente, Rua Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal.

208M/10 Metrô Santana - Term. Pinheiros

Ida: normal até o Viaduto Pacaembu, Al. Olga, R. Tagipuru, Rua Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e R. Cardoso de Almeida, Rua Tácito de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: normal até a R. Cardoso de Almeida, Rua Turiassu, Rua Traipu, Av. Gen. Olímpio da Silveira, Rua Rosa e Silva, Alameda Barros, Rua Gabriel dos Santos, Av. General Olímpio da Silveira, Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, R. Sérgio Tomás, R. Anhaia, R. Jaraguá, Av. Rudge, prosseguindo normal.

178A/10 Metrô Santana – Lapa

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, R. Pedro Machado, Av. Antártica, Pça. Marrey Júnior, Av. Antártica, Viad. Antártica, Av. Antártica, Pça. Luiz Carlos Mesquita, Av. Mq. de São Vicente, R. Norma Pieruccini Giannotti, prosseguindo normal.

408A/10 Machado de Assis – Cardoso de Almeida

Sentido único: normal até a Rua Aracaju, Pça. Vilaboim, retorno, Pça. Vilaboim e Rua Piauí, prosseguindo normal.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: normal até a Av. Gal. Olímpio da Silveira, Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto e Rua Lincoln Albuquerque, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

875A/10 Aeroporto – Perdizes

Ida: normal até a Av. Gal. Olímpio da Silveira, Rua Mário de Andrade, Rua Lopes Chaves, Rua Brig. Galvão, Av. Pacaembu, Retorno sob Viad. Pacaembu, Av. Pacaembu, Acesso, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração

719R/10 Rio Pequeno – Metrô Barra Funda

Ida: sem alteração

Volta: normal até a Av. Mário de Andrade, Al. Olga, Rua Tagipuru, Rua Dr. Adolpho Pinto, Av. Francisco Matarazzo, Av. Gen. Olímpio da Silveira, prosseguindo normal.

