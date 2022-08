Guilherme Menezes /iG Carros O aposentado Peter Lee foi multado por estacionar em frente à sua casa

O aposentado Peter Lee, de 77 anos, tinha permissão para estacionar seu carro na calçada de sua casa em Notting Hill, Londres. Porém, ele se surpreendeu ao avistar uma dispersão de multas de estacionamento amarelas em seu pára-brisa.

Como resultado da confusão, Peter acumulou 12 multas de estacionamento e foi condenado a pagar £ 1.560, o equivalente a aproximadamente R$ 9.4 mil.

O estilista aposentado, temia que sua Mercedes pudesse ser rebocada devido às multas.

“Tive duas semanas de noites sem dormir [enquanto o problema foi resolvido]. Eu estava preocupado que meu carro fosse ser rebocado. Estou prestes a ser bisavô pela segunda vez e gostaria de poder ir até Rochester e apoiar minha neta", disse ele ao jornal My London.

Peter pagou sua permissão de estacionamento de £ 250 para este ano, mas um atraso no sistema do Kensington e do Chelsea Council fez com que os guardas de estacionamento não soubessem disso.





A autoridade local já foi contatada sobre o assunto e afirmou que o aposentado não precisará pagar a multa. Um porta-voz do Conselho de Kensington e Chelsea disse lamentar "qualquer angústia que isso tenha causado ao residente. A licença é válida e todos os ingressos foram cancelados."

