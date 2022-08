Isac Nóbrega/PR - 07.06.2022 Jair Bolsonaro não comentou manifestações a favor da democracia

O presidente Jair Bolsonaro participou virtualmente do encerramento do seminário 5G.BR em São Paulo e não comentou as manifestações a favor da democracia realizadas na capital. Já o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que estava presente no seminário, classificou os atos como "um comício da oposição".

Na última semana, Bolsonaro cancelou uma viagem programada para São Paulo que aconteceria nesta quinta-feira, data em que o Manifesto pela Democracia elaborado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco seria lido.

Bolsonaro havia marcado para o mesmo dia sua participação em evento na Fiesp sobre diretrizes prioritárias para o governo e um jantar com grandes empresários que participam do grupo Esfera Brasil.

“A tecnologia 5G vai promover investimentos de R$ 590 bilhões e deverá render um ganho de R$ 100 bilhões para as empresas, por ano, até 2031”, disse Bolsonaro no encerramento do evento.

Nas redes sociais, entretanto, o presidente e alguns ministros ironizaram as manifestações que aconteceram na capital paulista. Ciro Nogueira, um dos ministros que ironizou os atos, afirmou no encerramento do seminário 5G.BR que o país vive uma fase de boas notícias e destacou a queda de preço no diesel, anunciada nesta quinta pela Petrobras.



“Vivemos um momento bom do país, só com grandes notícias. Hoje foi dia de queda de preço do diesel”, afirmou.

Questionado sobre as manifestações pela democracia em São Paulo, Ciro disse que foi um "belo comício".

“Um comício pequeno, não foi tão grande, mas foi um belo comício da oposição.”

