Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados

No mesmo dia em que diversos setores da sociedade civil promoveram atos favoráveis à democracia e ao sistema eleitoral, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), ressaltou o papel do Legislativo na conquista das liberdades. Aliado de Jair Bolsonaro, o deputado não citou as cartas ou manifestações de juristas, empresários, estudantes, sindicalistas e intelectuais sobre a necessidade de se conter os ataques ao processo eleitoral.

Nas redes sociais, Lira argumentou que a Câmara é a representação da pluralidade.

A Câmara dos Deputados é o coração e a síntese da democracia. É a sua representação maior, pela sua diversidade e convivência harmônica e permanente dos divergentes. — Arthur Lira (@ArthurLira_) August 11, 2022

Lira acrescentou:

“No Legislativo, todos os dias são atos pela democracia, atos que produzem efeitos concretos e transformadores na vida do País e dos brasileiros. Democracia, uma conquista de todos!”

Desde que Bolsonaro passou a proferir ataques ao Tribunal Superior Eleitoral e levar o assunto à campanha, Lira tem sido pressionado por colegas a se manifestar. Entretanto, o parlamentar o fez sem criticar diretamente o comportamento do presidente da República.

Nesta tarde, Lira repostou uma foto ao lado de Bolsonaro, no Instagram, tirada durante encontro nacional do PP.

Após a reunião de Bolsonaro com embaixadores, em julho, ocasião em que o presidente apresentou, sem provas, denúncias de fraudes nas urnas, Lira demorou a se manifestar. Nove dias depois, quebrou o silêncio e disse que “confia no sistema”.

