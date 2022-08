Ricardo Gomez Angel / Unsplash Casa de vendedora ambulante ficou destruída após o incêndio

Uma criança de 3 anos colocou fogo em uma Bíblia e causou um incêndio que destruiu completamente a casa da família em Cariacica, no Espírito Santo. O caso ocorreu na tarde do último domingo (7/08), enquanto a mãe dormia. Apesar do prejuízo, a mulher e o menino não se feriram.

De acordo com a mãe, a vendedora ambulante Sara da Silva, a Bíblia estava em cima de um baú e, em menos de dez minutos, o fogo se alastrou para o restante da residência, que era alugada.

"Não tenho nem lágrimas para chorar. A única coisa que sobrou são essas roupas nas minhas mãos. Não sei o que vou fazer da minha vida. Vivo de vender bala na rua e agora vou ter que reformar a casa. Mas com que dinheiro?", disse Sara à TV Gazeta .

Durante o incêndio, apenas ela e o filho estavam no local. Ainda segundo a mulher, o fogo foi controlado por volta das 16h e, agora, ela e o filho estão na casa de vizinhos.

