Reproducao / G1 Mulher gravou áudio do próprio sequestro

Uma motorista de aplicativo foi salva na manhã desta quinta-feira, 4, após ser sequestrada , gravar áudios do próprio sequestro e enviar mensagens para o namorado em Alto de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo . A Polícia Militar chegou ao local após o namorado da vítima fazer a denúncia. Três criminosos participaram da ação.

Tudo começou por volta de 1h dessa madrugada, quando a motorista retornava para casa depois de um dia cansativo de trabalho. Em um semáforo, a mulher foi abordada por três homens, que bateram no vidro do carro, mandando ela abrir a janela e exibindo uma arma.

O que eles não imaginavam, era que ela já estava trocando mensagens com o namorado, que também é motorista de app, sobre o longo dia de trabalho e, como forma de conseguir ajuda, decidiu gravar e compartilhar toda a ação dos criminosos.

Reproducao / G1 Vítima foi levada a cativeiro

Nos áudios, compartilhados pelo portal G1 , é possível ouvir os gritos de desespero da vítima, que é constantemente ameaçada pelos bandidos com uma arma e ordenando para que ela ficasse com a cabeça baixa e não reagisse.



Logo no início, um dos criminosos reclama dos gritos da mulher, faz ameaças e decide levá-la para o cativeiro. “Essa aí já berrou. Berrou, berrou, ‘fio’. Vamos pro cativeiro que berrou, ‘fio’. Abaixa a cabeça, abaixa a cabeça. Se você fizer alguma coisa, você vai ver...”, disse um dos bandidos.

Um outro homem começa a falar xingamentos para a vítima, que dirigia dirigia o carro e pergunta para o parceiro de crime, sobre a arma. “Berrou, vamos se jogar pra outra quebrada, que berrou. Cê tá indo pra onde, sua vagabunda? Cê tá com o revólver, parceiro? Fica quieta!”, completou.

Nas mensagens enviadas pela motorista, para o namorado, também é possível ouvir o momento que a mulher explica para os assaltantes que é motorista de aplicativo, mas eles não acreditam na sua história.

“Eu sou motorista de aplicativo, moço”, disse ela. Então o bandido questiona, “cê é motorista de aplicativo? Com um carrão desse aqui?”. Ela tenta implorar, “eu juro por Deus, pode olhar no celular…”. Por fim, o criminoso diz, “nós vai ver. Se você for, nós te libera. Se você for nós te libera! Cala a boca! Não deixa de olhar a nossa cara. Cala a boca!"” afirmou o ladrão.

Graças ao áudio e o compartilhamento da localização do carro em Alto de Pinheiros, na Zona Oeste, que a vítima fez para o namorado, a polícia ir até o local onde ela era mantida em cativeiro, numa favela do Jaguaré, também na Zona Oeste.

Reproducao / G1 Criminosos trocaram tiros com os policiais

Ao chegar na favela, houve uma troca de tiros com a polícia e dois criminosos foram baleados pela PM. Eles foram socorridos no Hospital Universitário e um dos ladrões morreu, na unidade hospitalar. O terceiro foi detido em flagrante, dentro do carro, pela polícia.



Já na delegacia, a motorista disse que os assaltantes roubaram dois celulares e alguns pertences. Ainda em choque pela situação que viveu, ela narrou os momentos de pânico que viveu. "O tempo todo colocando arma na minha cabeça, né? Batendo com o cano da arma na minha cabeça. Falando que se alguma coisa desse errado ou eu reagisse, que eles iriam me matar", contou.

Ela ainda explica como conseguiu gravar o áudio da ação. "Eles saíram bem rápido com o carro e não se deram conta que no meu celular eu estava falando com o meu namorado. Ele tinha a minha localização em tempo real. (...) é uma situação que eu não desejo pra ninguém", explicou.

Um outro carro, que fazia escolta da quadrilha na ação, também foi interceptado pela polícia e uma mulher dentro dele foi presa.

O caso está sendo investigado na 91º Distrito Policial da Vila Leopoldina e também pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por conta da morte de um dos assaltantes.

A polícia diz que ainda busca por outros criminosos que teriam participado de toda a ação.





