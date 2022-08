Carlos Alves Moura/ STF Luís Roberto Barroso falou com bom humor sobre a notícia mentirosa

Nesta sexta-feira (5), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Roberto Barroso comentou sobre as fake news que circulam nas redes sociais sobre ele. Há algumas publicações mentirosas que dizem que o magistrado participou de uma orgia com o ex-ministro José Dirceu (PT).



“Eu não participei de uma orgia com o ex-ministro Zé Dirceu. Eu nunca fui a Cuba. Eu não sou dado a orgias. Eu não tenho nenhum tipo de contato com o ex-ministro”, esclareceu com bom humor. O posicionamento ocorreu durante palestra no 17º Congresso da Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo).

“A minha experiência na vida desde que eu entrei para o Supremo, é que a única coisa que ofende é a verdade. Se for mentira, não tem problema”, acrescentou. “Eu ouço as maiores barbaridade. Já ouvi que sou gay. Eu não sou gay, mas não me sinto ofendido, não é uma coisa que me ofenda. É uma circunstância da vida”.

Em 2021, Dirceu entrou com uma ação no STF para que fosse feita apuração sobre as fake news que o relacionam a Barroso. Há falas de que o petista estaria chantageando o ministro por ter vídeos “comprometedores”. A história repercutiu em grupos bolsonaristas.

Até mesmo o presidente Jair Bolsonaro (PL) já fez insinuações sobre a informação falsa. Em seu perfil no Twitter, o mandatário relatou que “uma autoridade” estaria recebendo chantagens de “Daniel”, codinome utilizado por Dirceu na ditadura militar (1964-1985).

