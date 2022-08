Reprodução Policiais trabalham para impedir que moradores e turistas saqueiem barco com maconha na Espanha

A polícia espanhola conseguiu impedir que dezenas de pessoas saqueassem um barco que acabou se acidentando durante perseguição policial em praia de Sanlúcar de Barrameda, na província de Cádiz (Espanha), na última sexta-feira (29/8).

Durante a perseguição, o piloto do barco com a droga acabou atolando na areia na tentativa de fuga. Moradores e turistas se aproveitaram e correram na direção da embarcação, que era vigiada inicialmente apenas por um helicóptero da Polícia Alfandegária.

O helicóptero ficou se movimentando em círculos para afugentar os saqueadores. Agentes da Guarda Civil e da Polícia Nacional chegaram em apoio por terra e conseguiram dispersar a maioria dos saqueadores. Assista abaixo:



Hace años trabajé en Sanlúcar de Barrameda y les voy a contar algunas anécdotas del Barrio Alto que quizás sorprendan. Los contenedores de basura desaparecían a veces. La razón: la gente los enterraba en sus jardines para esconder los fardos de droga



pic.twitter.com/eZGjuX6hc2 — Guerras en la paz🇪🇸🇺🇦 (@Guerrasenlapaz) July 30, 2022

Atualmente, a maconha está descriminalizada para uso pessoal em locais privados, se o usuário possuir 100g ou menos da erva. Clubes aonde clientes podem levar o seu próprio suprimento, desde que respeitada a quantidade máxima legal, tornaram-se populares em grandes cidades espanholas.

Abaixo, helicóptero da polícia afugenta saqueadores:

Narcolancha encalla en la playa Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.



El silencio del Gobierno hace que el narcotráfico, sea una causa pérdida.



Guardias civiles y policías nacionales, abandonados y desprotegidos, tanto en el Campo de Gibraltar como en esta provincia.



#EquiparacionYa pic.twitter.com/g4r1NSNTCg — Jucil Nacional (@jucilnacional) July 30, 2022

No entanto, o tráfico de drogas continua a ser um crime grave, pela qual você pode enfrentar ser condenado a pagar multa de 30 mil euros (R$ 161 mil). Além disso, os acusados ​​de tráfico também podem pegar de três a seis anos de prisão.

