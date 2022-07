Divulgação/Instituição Argonauta Baleia jubarte é encontrada no litoral de Ubatuba

Uma baleia-jubarte de sete metros de comprimento foi encontrada morta no litoral de São Paulo, em Ubatuba, nesta quarta-feira. A carcaça do animal estava boiando entre a Ilha Anchieta e a Ilha das Palmas.

O Instituto Argonauta, ligado ao aquário de Ubatuba, fez o resgate do animal, identificado como um macho da espécie Megaptera novaeangliae.

O cadáver da baleia estava preso a uma rede de emalhar, uma técnica de pesca, que tinha cerca de 50 metros de comprimento. Na rede ainda foram encontrados outros animais como cações, uma corvina e um caranguejo-relógio.





Pele, gordura e músculo da baleia foram retirados para serem usados em pesquisas do instituto. O animal foi levado até uma área onde foi feito o encalhe controlado do animal, para que ele se decomponha sem causar transtornos a barcos e a população.

“Desenvolvemos essa técnica após observar, acompanhar e executar o enterro de várias baleias em diversas situações, e que muitas vezes causam transtornos à população e à navegação”, explica o oceanógrafo, Hugo Gallo Neto, presidente do instituto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.