A Prefeitura de São Paulo informa que a Sessão de Abertura de Envelopes da Concorrência para concessão de serviços cemiteriais e funerários no município será realizada amanhã (26 de julho) a partir das 10h. Houve tentativa de obstar a realização da sessão, mas a liminar inicialmente concedida foi prontamente revogada pela Juíza da 9ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

As empresas vencedoras serão responsáveis pela gestão, operação, manutenção, exploração, revitalização e expansão de 22 cemitérios e crematórios públicos e da prestação de serviços funerários no município de São Paulo.

Sessão Pública - Credenciamento e recebimento dos envelopes: 26 de julho de 2022, das 10 às 11hrs;

Sessão Pública - Abertura dos envelopes: 26 de julho de 2022, às 11hrs;

Local da Sessão Pública: Viaduto do Chá, n.º 15, 6º andar, Sala de Coletiva da Secom, Centro Histórico, São Paulo-SP.

