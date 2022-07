Reprodução: Google Maps 'Casa abandonada'

Nesta quarta-feira (20), a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel, localizado no bairro de Higienópolis, zona sul de São Paulo. Segundo as autoridades, Margarida Bonetti, conhecida como a dona da 'casa abandonada', não autorizou a entrada e a polícia precisou quebrar a janela da residência.

A ação faz parte de inquérito aberto para investigar se ela sofre de distúrbio psiquiátrico e se foi vítima de abandono de incapaz.

Os investigadores do 4º Distrito Policial estiveram no local com peritos para apurar a constatação do crime, previsto no Código Penal brasileiro com base no Estatuto do Idoso. O inquérito leva em consideração condições de higiene, edificação e saneamento básico.

Veja imagens de dentro da casa de Margarida Bonetti registradas nesta tarde pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Luís Carlos Zaparoli, o lugar é totalmente insalubre, "não tem lugar no chão pra colocar o pé". Os policiais ainda resgataram um filhote de cachorro que estava dentro da residência e entregaram a Luísa Mell, ativista e conhecida por seu trabalho em defesa dos animais.

