Margarida Bonetti, conhecida como "a mulher da casa abandonada" , passa por avaliação física e psíquica acompanhada de uma equipe de Saúde da Prefeitura na noite desta quarta-feira (20). Durante o dia, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão no imóvel. Segundo as autoridades, a senhora não autorizou a entrada e a polícia precisou quebrar a janela da casa.

A ação faz parte de inquérito aberto para investigar se ela sofre de distúrbio psiquiátrico e se foi vítima de abandono de incapaz.

Os investigadores do 4º Distrito Policial estiveram no local com peritos para apurar a constatação do crime, previsto no Código Penal brasileiro com base no Estatuto do Idoso. O inquérito leva em consideração condições de higiene, edificação e saneamento básico.

Após a entrada da Polícia Civil e da perícia, assistentes sociais e especialistas da área da saúde entraram na residência para conversar e acalmar Margarida. Enquanto isso, do lado de fora, curiosos aglomeram em frente da 'casa abandonada'.

A Polícia Civil continua na 'casa abandonada' para garantir a segurança de Margarida e evitar maiores confusões por conta das aglomerações. Ademais, as autoridades estão aguardando avaliação médica de Bonetti.

"A Polícia Civil está aqui para apurar se há um crime de abandono de incapaz. Foi feito uma perícia (durante a tarde) e vamos aguardar o laudo", disse ao iG a delegada Vanessa Guimarães.

Questionada se Margarida seria levada da casa que se encontra em condições insalubres de acordo com a polícia, a delegada respondeu que as autoridades estão "aguardando avaliação médica".

Margarida Bonetti retornou ao Brasil para morar na mansão de Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, após ser acusada de ter mantido uma empregada em condições análogas à escravidão por 20 anos nos Estados Unidos.

