Sofia Pilagallo - 04.07.2022 Casa de Margarida Bonetti

A Polícia Civil cumpre um mandado de busca e apreensão no imóvel Margarida Bonetti, conhecida como "a mulher da casa abandonada", tema de podcast da Folha de S. Paulo produzido por Chico Felitti. Segundo as autoridades, a senhora não autorizou a entrada e a polícia precisou quebrar a janela da casa.

A ação faz parte de inquérito aberto para investigar se ela sofre de distúrbio psiquiátrico e se foi vítima de abandono de incapaz.

Os investigadores do 4º Distrito Policial estão no local com peritos para apurar a constatação do crime, previsto no Código Penal brasileiro com base no Estatuto do Idoso. O inquérito leva em consideração condições de higiene, edificação e saneamento básico.

Reprodução: TV bandeirantes Margarida Bonetti nesta quarta-feira (20) conversando com a polícia

Margarida está no local, mas não garantiu acesso ao imóvel. Ela disse aos policiais que poderia tentar arrombar que não iriam conseguir, porque segundo ela, a 'casa é uma fortaleza'.

A Polícia Civil está com um aríete, um equipamento utilizado para arrombamento. Contudo, os policiais conseguiram quebrar a janela da frente da casa e fazer com que Margarida abrisse a porta para as autoridades.

Segundo o delegado Luís Carlos Zaparoli, o total é totalmente insalubre, "não tem lugar no chão pra colocar o pé". Os policiais ainda resgataram um filhote vira-lata que estava dentro da residência e entregaram a Luísa Mell, ativista e conhecida por seu trabalho em defesa dos animais.

Luisa Mell entrou na casa a procura de mais animais para resgatar, quando Bonetti saiu da residência e arrancou o filhote que estava no colo da ativista. "Essa cachorra é minha. Eu gostava de você Luisa Mell, eu gostava", disse Margarida.

Reprodução Margarida Bonetti arrancou filhote da mão de Luisa Mell

"Agora vamos distribuir a polícia por todos os cômodos e vamos aguardar o trabalho da polícia", declarou Zaparoli.

O delegado-geral Osvaldo Nico Gonçalves falou no programa Brasil Urgente que acha que Margarida Bonetti é "vítima" e vive em condições insalubres.

A delegada Vanessa Guimarães falou que tudo indica que a casa realmente está insalubre. "Caso seja comprovado, ela será retirada da casa. A perícia tá sendo realizada agora".

Margarida Bonetti retornou ao Brasil para morar na mansão de Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, após ser acusada de ter mantido uma empregada em condições análogas à escravidão por 20 anos, da década de 1970 até os anos 2000.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.