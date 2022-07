Reprodução: governo de São Paulo Praça Cleveland

Buscando oferecer espaços lúdicos com atividades de lazer, entretenimento e acessibilidade para população da capital, a Prefeitura de São Paulo está revitalizando a Praça Cleveland, na região da Nova Luz.

O prefeito Ricardo Nunes vistoriou os trabalhos executados no local, na manhã desta terça-feira (19). Com investimento total de R$ 435.263,10, a obra deve ser finalizada em agosto deste ano.

“Essa área era a cidade do tráfico. Era uma grande feira do tráfico com tendas, balanças onde quem dominava era o traficante. O poder público recuperou o espaço e os moradores agora podem utilizar esse espaço”, afirmou o prefeito Ricardo Nunes.

No local, a prefeitura está instalando brinquedos acessíveis, implantando jardins e cachorródromo, além de área de lazer com implantação de quadra de basquete 3x3 e uma minipista de skate.

Moradora da região desde o fim de 2020, Sandra Lanzillo exaltou as melhorias que estão sendo feitas no local. “A situação era bem precária. A gente tinha o fluxo na alameda e não podíamos fazer nada. Pequenas coisas mudaram completamente esse local. Hoje eu consigo pegar um carro de aplicativo, solicitar uma entrega de comida”, disse. “Acompanhar essa mudança é muito gratificante. O poder do povo sempre vence. Que a gente consiga ter uma vida digna aqui e que os usuários também tenham”, completou.

“Sou morador daqui desde novembro de 2021. Era muito complicado. Eu não dizia que morava aqui. A cada dia a situação vai ficando melhor”, apontou Rubens Fernandes.

A iniciativa integra o Projeto Praça da Família, que está reformulando 100 espaços nos perímetros das 32 Subprefeituras da cidade de São Paulo com ambientes planejados que permitam o desenvolvimento de atividades de lazer e entretenimento, visando a integração da comunidade no entorno da praça.

Para transformar as áreas em locais de integração social, o projeto conta com a instalação de mobiliários novos, que inclui brinquedos acessíveis para crianças com mobilidade reduzida e crianças de colo.

Proveniente do Fundo de Desenvolvimento Urbano (Fundurb), o investimento estimado para o programa, contemplando as 100 praças, é de R$ 11 milhões e a estimativa é que todas sejam entregues ao longo deste ano.

