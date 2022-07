Reprodução/Instagram Garotinho segue condenado após decisão do ministro Lewandowski





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski rejeitou, nesta terça-feira, ação movida pelo ex-governador Anthony Garotinho (União), o que, na prática, mantém sua inelegibilidade para as eleições deste ano . Garotinho havia feito um pedido de extensão dos efeitos de decisão que anulou uma condenação imposta pela Justiça Eleitoral a Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves, ex-vereador de Campos dos Goytacazes (RJ) que foi alvo da Operação Chequinho, assim como o ex-governador.

"Fixadas essas considerações iniciais, cumpre destacar, desde logo, que o ora peticionante não figura como acusado no mesmo caderno apuratório penal que o recorrente (Thiago Cerqueira Ferrugem Nascimento Alves), conforme explicitado em suas razões e do que se extrai da leitura da sentença e do acórdão da Ação Penal", escreveu Lewandowski, em referência a Garotinho.





